Posse de vereadores e prefeito será restrita em Sumaré

Pela primeira vez em sua história, a posse dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito eleitos em Sumaré será restrita. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de posse, que antes era aberta a toda a população, será limitada aos empossados e poucos convidados. A sessão solene de instalação será realizada às 10h do dia 1º de janeiro de 2021, no salão do Clube Recreativo, com transmissão ao vivo por meio do canal da Câmara no YouTube.

A cerimônia seguirá todos os protocolos sanitários estabelecidos pelos poderes estadual e municipal, como controle de acesso do público, medição de temperatura, distanciamento entre as cadeiras, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel. O público também deverá se manter sentado durante a solenidade.

Tradicional nos eventos de posse em Sumaré, a Banda Sinfônica Municipal Dorival Gomes Barroca se apresentará em versão reduzida, com cerca de 20 músicos, sob a regência do maestro Jair dos Santos.

Logo após a cerimônia, os vereadores se reúnem, na sede da Câmara Municipal, para a eleição da Mesa Diretora e escolha dos presidentes das comissões permanentes da Casa de Leis. A reunião vai ocorrer sem a presença de público e também será transmita ao vivo pela internet. Como determinam a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara, a sessão será presidida pelo vereador mais votado. No pleito de 2020, o candidato que recebeu a maior quantidade de votos foi o atual presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT). Pela primeira vez, a escolha da nova Mesa Diretora será por voto aberto.