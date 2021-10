Posições de yoga para aliviar dores nas costas

A intensa rotina de trabalho, especialmente após a popularização do trabalho remoto – o famoso home office –, impactou significativamente na saúde física e mental das pessoas. As queixas de dores nas costas, por exemplo, se intensificaram.

De acordo com Francisco Kaiut, criador do Método Kaiut Yoga, professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural, a prática de yoga pode ajudar – e muito – no alívio das dores nas costas, a partir da reconexão do cérebro com o corpo, o que dá condições ao próprio organismo de reestabelecer rotas naturais e sem dores.

“No Método Kaiut, trabalhamos para maximizar os efeitos positivos da yoga. Por isso, as posições trabalham com estímulos articulares que não só aliviam cargas tensionais, mas reconectam regiões afetadas do corpo com o cérebro”, explica.

Além de melhorar a qualidade do sono e aliviar os sintomas da ansiedade, a yoga é benéfica para aqueles que sofrem com dores crônicas, causadas por vários motivos, como acidentes, traumas e cirurgias.

E o efeito de alívio vai além das costas: com consistência, a prática ajuda com dores no quadril, ombros, mãos, joelhos, pés e até dores de cabeça.

Para que você possa começar a construir um corpo sem dores praticando yoga, Francisco Kaiut selecionou duas posições simples para fazer em casa, inclusive por quem nunca fez yoga antes.

Supta padangusthasana com fita

“Essa é uma posição muito importante para trabalhar com dores, especialmente na região baixa das costas. Para começar, deite-se de barriga para cima, acomodando o corpo inteiramente no chão. Em seguida, eleve a perna direita em uma altura que fique confortável para seu corpo, usando uma fita ou cinta para dar estabilidade ao movimento. Sinta a posição alinhar a pélvis e aliviar as costas. Depois repita com a outra perna”, explica o professor.

Kaiut ressalta que, durante a posição, é necessário manter as costas e a cabeça apoiadas no chão. Se precisar, deve usar uma almofada embaixo da cabeça.

Savasana

A savasana é uma das melhores posições para relaxar no yoga. Por colocar a coluna reta no chão, a posição dá estabilidade para o organismo e permite alívio de tensões em todo o corpo, acabando com as dores.

Para realizar a savasana, é preciso se deitar-se com as duas pernas esticadas. Relaxe as pernas e os ombros e, na sequência, leve seus braços para o chão, nas laterais do corpo.

“Relaxe todos os músculos e órgãos. Não force sua respiração em momento algum e deixe que ser corpo fique em contato com o chão. Permaneça por alguns minutos, deixando que a pressão do chão contra as costas faça efeito”, finaliza Kaiut.

Francisco Kaiut é professor de yoga, quiroprata e terapeuta natural, que dedicou sua vida a encontrar uma abordagem mais simples e fácil para lidar com os desconfortos no corpo, com dores crônicas e com a ansiedade. Essa busca resultou na criação do Método Kaiut Yoga, que proporciona saúde e bem-estar, especialmente frente aos problemas da vida contemporânea.