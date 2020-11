Português Abel Ferreira vai comandar Palmeiras

Apesar de chegar ao Palmeiras para mudar o estilo de jogo da equipe, o técnico Abel Ferreira deve dar continuidade a um trabalho que vinha sendo realizado por Vanderlei Luxemburgo. O treinador português é conhecido pela utilização de jogadores vindos das categorias de base, algo que já tem ocorrido no Alviverde desde o início da temporada.

Antes de se formar treinador, Abel Ferreira trabalhou com jovens do Sporting, clube português que se destaca no desenvolvimento de jogadores na base.

Mesmo após assumir o comando de equipes profissionais, o técnico manteve o olhar atento na base, chegando a ter participação no desenvolvimento de jogadores conhecidos, como Eric Dier, que hoje está no Tottenham, e Francisco Trincão, recentemente contratado pelo Barcelona.