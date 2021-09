Portugal tem mais de 23 mil vagas de empregos sem candidatos

Um dos países mais procurados pelos brasileiros para imigrar, Portugal possui diversas oportunidades de crescimento e desenvolvimento de negócios. Além disso, uma pesquisa recente aponta que existem inúmeras ofertas de empregos que cidadãos portugueses não querem realizar, abrindo ainda mais portas para estrangeiros.

A produtora de conteúdo e apresentadora do canal Vamu Ver!, Cristina Maya, relata que o mesmo não ocorre desde 2017. “O fato de existirem tantas vagas abertas e poucas pessoas querendo ocupá-las é curioso e é de interesse principalmente daqueles que buscam uma oportunidade nesse país”.

A notícia foi reportada pelo canal TVI 24, da rede de televisão portuguesa, com base na pesquisa realizada pelo IEFP, Instituto do Emprego e Formação Profissional de Portugal, que alega que no momento há mais de 23 mil vagas de empregos sem pessoas cumprindo os requisitos necessários para contratação.

Em sua maioria, as vagas abertas estão associadas aos setores de construção civil e restauração, mas o país não possui mão de obra adequada para os serviços ofertados. Segundo Cristina, isso ocorre porque no momento há menos imigrantes em Portugal.

A apresentadora também apresentou o site ao público do canal, visando que mais pessoas possam ter acesso para cadastrar seus currículos e quem sabe ter a oportunidade de trabalhar na Europa. “Nossa intenção é justamente ajudar aqueles que têm interesse em imigrar, mas ajudar de forma efetiva com a chance de conseguir um emprego e maior segurança de estar no país”, ela finaliza.

Sobre Cristina Maya

Cristina Maya é YouTuber e criadora do Vamu Ver!, marca nacional registrada em Portugal pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº 616476. É formada em Letras, lecionou língua inglesa no Brasil. Estudou e morou nos EUA. Atualmente, promove postagens sobre dicas de viagens, além de tutoriais voltados para Portugal, país onde reside.

Ela e seu companheiro, que possui dupla cidadania, chegaram a Portugal em fevereiro de 2018 com malas, cinco animais com visto de residência D7 e com muita esperança de dias melhores no novo país. Por meio das mídias sociais do Vamu Ver!, Cristina fornece informações sobre dicas de viagens, gastronomia e compartilha o dia a dia em Portugal e as experiências de uma brasileira no exterior. Por meio de parcerias com agências de viagens e hotéis, ela consegue oferecer descontos para a sua viagem e estadia, além de vídeos com o passo a passo de quem quer visitar ou morar legalmente, em Portugal.