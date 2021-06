Porto Seguro compra ConectCar

A Porto Seguro anuncia a aquisição de 50% das ações da ConectCar – pertencente ao Grupo Ultra, controlador da Ipiranga. A ConectCar, que passará a integrar o ecossistema Porto Seguro, é uma das principais empresas no segmento de pagamentos eletrônicos automáticos em pedágios, estacionamentos, drive thrus e outros serviços.

Essa transação reforça a estratégia de crescimento da Porto Seguro, pois potencializa a conexão entre a mobilidade e os diversos serviços financeiros, permitindo ampliar e modernizar benefícios existentes, além de fortalecer a estratégia de atração de clientes.

É ainda uma oportunidade para a Porto Seguro introduzir a tag ConectCar aos seus mais de 5 milhões de segurados Auto, que passam a ter mais facilidade no uso diário de seus veículos. E também de ter gestão simplificada pelo aplicativo da Porto, elevando o nível de relacionamento dos clientes com a marca.

De acordo com Marcos Loução, Vice-Presidente de Produtos Financeiros e Serviços da Porto Seguro, todos os clientes serão beneficiados, independentemente de serem segurados da Porto Seguro ou não. “A aquisição faz parte da estratégia de acelerarmos também o crescimento da base de clientes dos produtos financeiros, fortalecendo a relação entre os produtos da companhia, em linha com a missão da empresa de ser cada vez mais um porto seguro para todas as pessoas, tornando mais fácil e prática a vida dos clientes”, completa Loução.

Na visão da ConectCar, a empresa ganha um impulso para continuar seu desenvolvimento, possibilitando o aumento da sua base de um milhão de clientes, ao mesmo tempo que faz valer seu objetivo em democratizar o uso do pagamento automático e sem contato em 100% das rodovias pedagiadas e mais de mil estacionamentos espalhados pelo Brasil, contribuindo com a mobilidade das pessoas, a fim de construir sempre a melhor experiência para o cliente.

A efetivação da aquisição ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco Central (BACEN), entre outras aprovações comuns a esse tipo de operação. O valor da operação é de R$ 165 milhões, sujeito a ajuste até a liquidação final da transação.

Porto Seguro Cartões e Carro Fácil com a ConectCar

A Porto Seguro e a ConectCar são parceiras no fornecimento de serviço de pagamento digital de pedágios e estacionamentos aos clientes do Cartão de Crédito Porto Seguro. Os clientes contam com custos de mensalidade diferenciados e centralização do extrato na fatura do cartão, além de acumular pontos no PortoPlus, programa de pontos da Porto Seguro – com gestão completa e fácil pelo aplicativo Porto Seguro Cartões. Já os clientes do Carro Fácil, pioneiro no Brasil no serviço de carro por assinatura, contam com o serviço da ConectCar sem mensalidade durante o contrato.

Sobre a ConectCar

Fundada em 2012, a ConectCar é uma empresa de meio de pagamento automático de mobilidade que conecta tecnologia e dados para simplificar o ir e vir das pessoas, proporcionando uma experiência fluida, digital, transparente e personalizada. Tem como seus acionistas o Grupo Itaú Unibanco e agora terá a Porto Seguro. Está presente em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos por todo o Brasil, como shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes. Oferece um portfólio completo de planos para pessoas físicas e jurídicas, que podem ser adquiridos na sua loja virtual ou nos 7 mil postos Ipiranga credenciados. A ConectCar possui o selo RA1000, do Reclame AQUI, que reconhece a excelência no atendimento a clientes. Para saber mais, acesse conectcar.com.br

Sobre a Porto Seguro

A Porto Seguro é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com mais de 70 anos de mercado, a atuação da companhia se concentra hoje em quatro pilares estratégicos de negócio: Seguros, Saúde, Produtos Financeiros e Serviços. Além de 8,4 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 12 mil prestadores e 35 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro – entre elas: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Saúde, Porto Seguro Serviços e Porto Seguro Uruguai. Em 2020, o lucro líquido da companhia foi de R$ 1,695,8 milhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um Porto Seguro para todos.