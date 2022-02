Vídeo. Porsche “voa” em cruzamento de São Paulo

Um vídeo em que um Porsche Boxter “voa” em um cruzamento da Avenida 9 de Julho, em São Paulo, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. O motorista passa em alta velocidade, mas não contava com as ondulações do asfalto naquele local.

Felizmente o motorista do carro de luxo conseguiu manter o controle da direção e evitar um acidente mais grave. No vídeo não é possível perceber se o veículo sofreu algum dano sério.

A imagem foi gravada por um motociclista, Lucas Arcanjo arcanjo_lg, que usava uma câmera no capacete.