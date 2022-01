Porque morar em um condomínio-clube

A correria das cidades e os horários cada vez mais reduzidos para lazer fazem com que ganhe espaço no mercado os chamados “condomínios-clube”.

Além de proporcionar comodidade e opções para entretenimento, eles são muito procurados por conta de sua praticidade e segurança.

Os condomínios-clube são projetados para atender as necessidades de quem busca um espaço completo, oferecendo ampla infraestrutura, não apenas de lazer, mas também de serviços essenciais. Dentro desses empreendimentos você pode encontrar: restaurante, brinquedoteca, cinema, pet shop, salão de beleza, mercado, loja de conveniência, etc.

No entanto, mesmo sendo uma alternativa tão atraente ao primeiro olhar, é preciso avaliar com calma e estudar os pontos positivos e negativos desse empreendimento imobiliário:

Pontos Positivos

Taxa Condominial – Pode não parecer, mas em razão dos espaços que são locados e da maior quantidade de condôminos para dividir as despesas, a taxa acaba sendo um atributo.

Espaços interativos – Para quem tem filhos, é uma ótima opção, devido as áreas de lazer. Além disso, em alguns condomínios é possível encontrar aulas esportivas e de idiomas para os pequenos. Os adultos também podem contar com algumas facilidades, como: lojas de conveniência, salão de beleza, mercado, caixas 24h, feiras, etc.

Segurança – Geralmente, estes locais possuem sistemas avançados de vigilância. Isso contribui para o menor deslocamento para espaços públicos porque as atividades podem ser feitas dentro do condomínio.

Pontos negativos

Pouca Privacidade – Para quem gosta de um certo isolamento, não vai agradar. Tanto nos espaços comuns, como no congestionamento dentro da garagem e até nos elevadores, é difícil transitar por um condomínio dessa categoria sem encontrar muitas pessoas pelo caminho.

Estacionamento – O número excessivo dos carros pode ser um estresse diário para chegar e sair do prédio de forma organizada.

Má administração – O síndico precisa ser muito dedicado e responsável para manter a ordem e possibilitar uma convivência agradável e pacífica entre os muitos moradores, além de prezar pela conservação de todos os espaços. Por causa do tamanho e complexidade desses empreendimentos, não é difícil que aconteçam problemas de administração.

Espaços kids e academia são os ambientes mais procurados em condomínios-clube

Um estudo mostrou que as áreas específicas para as crianças são muito frequentadas. Os playgrounds são usados 44% ao ano, a brinquedoteca 45% e o salão de jogos 49%, com baixíssimo impacto nos gastos anuais. Entre os moradores adultos, as salas de ginástica são as mais usadas, 38% ao ano, com custo médio de 3% nas despesas do condomínio por ano.

Salão de festas e espaços gourmet são mais utilizados aos fins de semana, por isso aparecem como os de menor ocupação, 2% ao ano. Porém, participam com menos de 1% nos custos anuais do condomínio.

Como se pode ver, as áreas de lazer nestes empreendimentos são o que impactam na decisão de compra de um novo imóvel, e agrada principalmente quem busca conforto, praticidade, segurança e lazer no dia a dia. Além disso, é um investimento que agrega valor em uma futura revenda.

*José Roberto Iampolsky é CEO da Paris Condomínios, empresa criada em 1945 para administrar condomínios e alugueis.