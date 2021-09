Porque o detox é importante pra saúde

Nestes tempos de modernidade que nos expõem a altas cargas tóxicas do ambiente (alimentação, poluição eletromagnética, água contaminada, medicamentos, materiais de limpeza, cosméticos e produtos de higiene pessoal, entre outros) e também emocionais, não podemos nos enganar precisamos de Detox.

Mas na correria do dia a dia nem sempre é possível cuidar da saúde de maneira adequada. Pensando nisso, a tricologista Valine Alencar criou um programa voltado para desintoxicar o corpo e o organismo. O tratamento pode ser feito por mulheres, homens e idosos, sem efeitos colaterais já que não há uso de medicamentos. Todo o acompanhamento é realizado com produtos naturais, veganos e os aparelhos mais modernos do mercado.

Na primeira etapa são realizados exames como o mapeamento epigenético, análise espectrográfica e também a biorressonância. Na clínica acontecem também sessões de detoxificação de metais pesados, solventes e desparasitação.

A tricologista Valine Alencar explica que “O cabelo é o nosso marcador de saúde, ele sempre indica que algo está acontecendo. A queda capilar está associada a fatores como intoxicação por alimentos, produtos químicos, parasitas, estresse entre outros diversos fatores. É preciso avaliar o paciente, para indicar o tratamento mais assertivo e personalizado”, explica.

Mais sobre a tricologista Valine Alencar

Valine Alencar é tricologista funcional, membro da Academia Brasileira de Tricologia (ABT), terapeuta ortomolecular, aromaterapeuta, fitoterapeuta, terapeuta biofísica. Há 10 anos dedica-se aos cuidados com o couro cabeludo, cabelos e fios, com protocolos orgânicos, naturais que atendem homens, mulheres, gestantes, idosos e crianças. Atende em Águas Claras, no edifício Albany Medical Center, no Instituto Valine Alencar, na rua 5.