Porque chocolate dá acne e como tratar

Depois dos chocolates, a acne. É comum que muitas pessoas encontrem acnes no rosto depois de aproveitar as delícias do período de Páscoa. Mas afinal, qual é a relação entre uma coisa e outra? Especialista em Cosmetologia Avançada e Farmacologia Clínica, Dra. Jackeline Alecrim explica as razões disso e ensina como tratar essas imperfeições que aparecem na pele.

Primeiramente, a Dra. Jackeline conta que “a acne pode acontecer por diversos estímulos e um deles é o aumento excessivo dos níveis de açúcar no sangue. Isso estimula a produção das nossas glândulas sebáceas e favorece a inflamação, fazendo com que surjam as temidas espinhas (comedões)”.

Além disso, “o uso de sabonetes inadequados podem agravar ainda mais o problema, como por exemplo aqueles que são do tipo barra. Por não terem formulações específicas para o rosto, eles podem trazer danos significativos para a pele, já que eles possuem substâncias com alto peso e tamanho molecular, o que provoca obstrução dos poros, manchas, rugas e ressecamento. Outro problema é que estes sabonetes também aumentam a oleosidade da pele e alteram o seu pH ideal”, destaca a pesquisadora.

Por outro lado, Dra. Jackeline orienta que “uma boa formulação age removendo células mortas e resíduos indesejáveis, com uma limpeza gentil e eficiente, fazendo o seu trabalho sem alterar o equilíbrio da pele”.

Diante disso, a especialista desenvolveu um mousse de limpeza facial que possui funções que vão muito além da limpeza eficiente e do controle fisiológico da oleosidade, “já que a formulação possui bioativos essenciais para a saúde das células, nas mesmas proporções em que estão presentes no plasma humano, além de terem sido desenvolvidos através de um processo biotecnológico que garante a absorção rápida e eficiente pelas células da pele”.

O produto citado pela pesquisadora é o mousse de limpeza facial da linha Purifier Skin -Magicscience Brasil. Com o uso dele e seguindo as dicas acima, Dra. Jackeline recomenda que “aliando à volta de uma rotina alimentar equilibrada, a acne causada pelo excesso de consumo de açúcar tende a desaparecer”, mas que é fundamental sempre buscar a orientação de um especialista para identificar as causas e tratamento adequado do problema, já que a acne pode se manifestar em diferentes tipos e intensidade, completa a especialista.