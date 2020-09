Por que as máscaras podem deixar os olhos secos?

Já sabemos que as máscaras de proteção nasobucal ajudam a reduzir a transmissão do coronavírus. Essa descoberta gerou recomendações dos especialistas para seu uso constante durante a pandemia. Conforme as nações saem de seus períodos de isolamento social, o uso de máscaras, por longos períodos, em ambientes como escritórios, aumentará.

Embora as medidas de proteção sejam essenciais para combater a disseminação da COVID-19, um novo fenômeno está surgindo: cada vez mais relatos de olhos secos e desconfortos oculares.

Há alguma solução para o problema?

“O termo olho seco associado à máscara (MADE – Mask-Associated Dry Eye) foi descrito pela primeira vez, por um oftalmologista, em junho, com base no aumento de incidentes em seu consultório. Relatórios adicionais foram feitos desde então, e uma revisão recente examinou com mais profundidade a questão”, afirma o oftalmologista Virgílio Centurion, diretor do IMO, Instituto de Moléstias Oculares.

Pessoas com a doença do olho seco sintomática relataram piora dos sintomas durante a pandemia – uma ocorrência problemática para milhões de pessoas que lutam com o problema em todo o mundo. Ao mesmo tempo, pacientes previamente assintomáticos estão, pela primeira vez, relatando desconforto ocular ​​e variações na visão, particularmente ao ler ou ao usar dispositivos digitais por um longo período.

O delicado equilíbrio do filme lacrimal

“Ao abordarmos a doença do olho seco é útil saber mais sobre o filme lacrimal, a camada líquida que reveste a superfície do olho e tem estrutura e composição altamente complexas. Lubrifica a superfície do olho, permitindo a passagem suave e confortável da pálpebra a cada piscar. O desequilíbrio contínuo no filme lacrimal leva à doença do olho seco, quando os olhos ficam doloridos, secos e irritados. Eles podem lacrimejar e ficar vermelhos”, explica Centurion.

Existem muitas causas para a doença do olho seco, incluindo questões relacionadas a problemas de saúde sistêmicos, idade, sexo ou medicamentos. O uso excessivo de dispositivos digitais, a má qualidade do ar interno e a poluição resultam no aparecimento dos sintomas do olho seco. Situações que aumentam a rapidez com que o filme lacrimal evapora, como escritórios com ar condicionado ou ventiladores de automóveis, podem secar de forma rápida e significativa a superfície do olho, levando a sintomas mais pronunciados da doença.

Máscaras, fluxo de ar e evaporação

“As máscaras de proteção nasobucal reduzem significativamente a propagação do ar para fora da boca e do nariz. No entanto, o ar exalado ainda precisa se dispersar; quando uma máscara fica frouxa contra o rosto, a rota provável é que o ar vá para cima, o que força um fluxo de ar sobre a superfície do olho, criando condições que aceleram a evaporação do filme lacrimal, como uma brisa constante soprando sobre a pele úmida”, explica Virgílio Centurion.

As pessoas que usam óculos estão bem cientes disso, o que é demonstrado pelo irritante embaçamento das lentes que costuma ocorrer ao respirar sob uma máscara. Quando as máscaras são usadas por longos períodos, essa evaporação repetida pode levar a manchas secas na superfície ocular.

Efeitos semelhantes foram relatados com o uso de máscaras de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) que são usadas para tratar a apneia do sono. A secura dos olhos também pode ocorrer quando as máscaras são coladas com fita adesiva para selar a borda superior, se isso interferir com o movimento natural das pálpebras, evitando o piscar de olhos. Piscar de forma incompleta pode fazer com que o filme lacrimal fique menos estável.

Quem pode ser afetado?

Além daqueles que tinham a doença do olho seco já diagnosticada, a população que usa máscara pode se perguntar por que seus olhos estão inexplicavelmente irritados. Isso inclui os idosos, que naturalmente têm menor produção lacrimal.

Uma extensa revisão demonstrou que o uso de lentes de contato não aumenta o risco de contrair COVID-19, desde que as pessoas sigam boas medidas de higiene e limpeza. “No entanto, a lente de contato pode afetar o filme lacrimal, potencialmente tornando os usuários mais suscetíveis à doença do olho seco, se o ar exalado pela máscara afetar ainda mais a estabilidade do filme lacrimal”, diz o diretor do IMO.

O uso prolongado de máscaras faciais, em locais com ar-condicionado, também pode desencadear o olho seco associado à máscara (MADE). O mesmo pode ocorrer com o aumento do uso de dispositivos digitais com máscaras – uma tendência crescente durante a pandemia.

“Além do desconforto, o olho seco associado à máscara (MADE) apresenta outro risco: pode encorajar as pessoas a esfregarem o rosto e os olhos para obter um alívio temporário. A transmissão do coronavírus é possível pela boca e nariz e, em menor extensão, potencialmente pelos olhos. Aproximar as mãos não lavadas do rosto pode aumentar a probabilidade de infecção. Essa é uma razão adicional para tratar o olho seco”, alerta o diretor do IMO.

Aliviando o olho seco associado à máscara

Várias medidas podem ajudar a reduzir os efeitos do ressecamento ocular causado pelo fluxo de ar ascendente das máscaras de proteção nasobucal. Os oftalmologistas são os profissionais indicados para oferecer aconselhamento apropriado e descartar outras causas para o problema.

“De maneira geral, é preciso se certificar que a máscara seja usada de maneira adequada, principalmente ao usar óculos e óculos de sol. Uma máscara bem ajustada, com a borda superior cuidadosamente colada para que não interfira com o piscar, pode ajudar a direcionar o fluxo de ar para baixo. Isso ajuda a evitar que as lentes fumegem e reduz o olho seco”, orienta Virgílio Centurion.

Como fazer o diagnóstico

O diagnóstico do olho seco tem um ritual ou protocolo a ser seguido. Após consulta com oftalmologista que suspeite de DOS – Doença do Olho Seco, é aconselhável avaliar fatores de risco, condições gerais da saúde e realizar testes específicos como:

1) Uso do Keratograph®;

2) Osmolarometria;

3) Volume do menisco lacrimal / Schirmer;

4) MMP-9 … dentre outros.

O tratamento

Há diversas alternativas terapêuticas: medidas higiênicas nas pálpebras e cílios, uso de lubrificantes em forma de colírio ou gel, anti-inflamatórios. É muito importante que o paciente não se automedique, pois as lágrimas artificiais são diferentes e apresentam indicações específicas.

Em alguns casos, pode-se recorrer a um procedimento para diminuir a drenagem da lágrima, como o uso de plugs e a procedimentos especiais para estimular as glândulas de Meibômio como a ETL – energia térmica localizada por meio do iLux®.

“As principais vantagens da energia térmica localizada são: combater a causa da disfunção, melhorar a produtividade, diminuir o custo do tratamento, a longo prazo, e amenizar a irritação do olho causada pelo uso compulsivo de colírios lubrificantes que contêm conservantes”, destaca Centurion.

Limitar o tempo em ambientes com ar condicionado ou com muito vento, ao usar máscaras, e fazer pausas regulares no uso de dispositivos digitais também pode ajudar.

Não tire a máscara

Vale a pena usar a máscara de proteção nasobucal, mesmo quando você tem que lutar com os olhos seco?

“Absolutamente! As máscaras serão tendência durante muito tempo. E juntamente com o distanciamento social e as medidas de higiene representam uma parte crucial da nossa defesa contra a propagação da COVID-19. A boa notícia é que entendemos por que o olho seco ocorre e como podemos tratar o problema. Permanecer alerta e seguir as orientações oftalmológicas pode ajudar a aumentar o conforto dos olhos e promover um bom uso da máscara. Com isso, avançamos na superação da pandemia global”, afirma o diretor do IMO.