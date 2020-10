Por policiais, Brochi detona governador Doria

O vereador de Americana Thiago Brochi (PSDB) usou a palavra durante a sessão desta quinta-feira para defender policiais que trabalhavam no município há mais de 20 anos e foram transferidos para a capital. De acordo com o vereador, o motivo teria sido um confronto com troca de tiros.

Exaltado, Brochi ‘desceu a lenha’ no governador do estado, João Doria (PSDB). “Babaca, vira homem, esse governador se demonstra despreparado, a política acabou para você, vive prejudicando a policia militar. E sou do partido do PSDB sim, para mim não tem problema nenhum tocar nesse assunto, eu sou a voz do policial, eles não podem usar a palavra para expor suas dificuldades pois as represálias são enormes, mas eu posso e faço meu papel de cobrar e fiscalizar. Falta armamento, não tem o mínimo de estrutura, Governador pensa na PM, começa a trabalhar, tome vergonha na cara e ajuda a PM”, desabafou o vereador.

Delegado, Alfredo Ondas (MDB) foi na onda e criticou o governo PSDB. “A própria sigla já diz PSDB – pior salário do Brasil”, disse o vereador.