Por melhor campanha, Rio Branco avança pras 4as

Por ter feito melhor campanha, o Rio Branco de Americana se garantiu e avançou para as quartas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O Tigre voltou a campo na tarde deste sábado e, pela partida de retorno das oitavas de final do torneio, no Estádio Décio Vitta, e aconteceu um novo empate sem gols, 0x0. O adversário foi a Catanduvense, que ficou pelo caminho.

Com o resultado, o Tigre se classificou as quartas pela melhor campanha, e agora, fará um provável novo confronto contra a equipe do Vocem, de Assis. Mas ainda a confirmar amanhã após a última partida da rodada, as 10:00hrs.

Jogo eletrizante para ambas as equipes!

Meio de campo muito disputado, e as chances criadas, bem defendidas por ambos goleiros das equipes!

Em especial, nosso arqueiro Felipe fez uma brilhantes atuação! Com seu esforço e dedicação, estamos classificados.

Agora é descansar, e focar na próxima fase, próximo desafio.