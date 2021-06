Por Covid, Fontes e Bachin fazem blitz no Edson Mano

Os vereadores Carlos Fontes (PSL) e Bachin Júnior (MDB) visitaram, na última sexta-feira (18), o Pronto-Socorro Dr. Edson Mano, que no momento atende exclusivamente casos de Covid-19. Acompanhados dos servidores municipais Ivan Luiz Carpim, chefe da Atenção Hospitalar da Urgência/Emergência, e Valdinei Cláudio Mascarenhas, chefe-administrativo da Secretaria de Saúde , os parlamentares vistoriaram todas as dependências desse PS, para ter conhecimento da estrutura para funcionários e pacientes. Todos os protocolos da Vigilância Sanitária e de Saúde foram respeitados durante a fiscalização.

Na visita, os vereadores constataram a presença de câmeras para monitorar a entrada e saída de pessoas, medida que garante mais segurança a funcionários, pacientes e acompanhantes, coibindo também furtos de aparelhos e insumos nas dependências da unidade.

Além disso, também foi constatada a existência de 16 cilindros de oxigênio, reservas que chegam a durar cerca de 12 horas, tempo suficiente para o reabastecer o tanque permanente de oxigênio, com capacidade de 140 mm/bar, que nos dias de alto fluxo, dependendo da gravidade dos pacientes, chega a durar cerca de 1 dia e meio. Antes da pandemia, essa quantidade de oxigênio era suficiente para até cinco dias. Ainda na fiscalização, os vereadores questionaram a possibilidade de faltar oxigênio, e foram informados que não, fato confirmado através uma planilha que possibilita um planeamento sobre a quantidade de oxigênio que será utilizado por dia pelos pacientes. “Nós temos um dispositivo de monitoramento, quando o oxigênio chega nos 50 mm/bar, já solicitamos a reposição de imediato, sendo que, com esta margem, mantém a segurança no abastecimento”, disse o chefe da Atenção Hospitalar da Urgência/Emergência, Ivan Carpim.

“Falamos particularmente com alguns pacientes, perguntando o que eles estavam achando da estrutura e do atendimento da equipe médica e de enfermagem. Eles nos informaram que estavam satisfeitos com o atendimento e que a estrutura está melhor do que muitas clínicas e convênios particulares”, afirmou Carlos Fontes. O vereador também ressaltou que médicos e enfermeiros ouvidos também disseram estar satisfeitos com as condições de trabalho. “Foi uma oportunidade única de conferir de perto a estrutura da Saúde Municipal diante da mais grave pandemia dos últimos tempos”, disse o vereador Bachin Júnior.

Os vereadores disseram também a melhor forma de poder fiscalizar determinado serviço é visitando o local pessoalmente. “Vamos fazer esta fiscalização em outros pontos da cidade, como no PS Dr. Afonso Ramos, na zona leste, no Hospital de Campanha e no Hospital Santa Bárbara”, finalizaram os vereadores.