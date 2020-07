A espera de Omar, partidos cozinham conversas

O cenário ‘eleições 2020’ de Americana segue indefinido. Um dos principais grupos – o PSDB – ainda não definiu seu candidato e o prefeito da cidade, Omar Najar (MDB), não divulgou qual dos pré-candidatos terá o seu apoio. O silêncio de Omar faz com que a maioria dos grupos não ‘batam o martelo’, mas nos bastidores a esperança ainda toma conta de receber o tão esperado apoio do prefeito e emplacar a cadeira do executivo.

RENOVAÇÃO. As eleições de 2016 – que renovou 80% da câmara municipal – deve refletir este ano na disputa pela cadeira de prefeito da cidade e ‘desanimar’ os veteranos. Por outro lado, os novatos podem não ter tanto apoio dos grupos políticos, apesar do gás e popularidade nas ruas. Um contraponto importante, por exemplo, na decisão do próprio PSDB pelo candidato. Vanderlei Macris (PSDB) deve ‘arrastar’ grupos e possivelmente ter o apoio do atual prefeito, mas o gás das ruas está nas mãos de seu filho e vereador mais votado de Americana, Rafael Macris (PSDB), que tem mostrado gosto e jeito no ‘tete a tete’ com a população.

A definição dos tucanos deve acontecer nos próximos 15 dias e o apoio de Omar segue sendo esperado por todos.