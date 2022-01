Popó x Whinderson hoje. Dinheiro e boxe em novo estilo

De um lado, Whindersson Nunes, um dos mais bem sucedidos youtubers do mundo, com mais de 37 milhões de seguidores. Do outro, Acelino Popó, simplesmente tetracampeão mundial de boxe.

Com cinco lutadores influencers e 13 lutadores profissionais, o Fight Music Show terá, ao todo, oito lutas de boxe, kickboxing e MMA. O modelo do evento que reúne entretenimento e luta tem tido cada vez mais adeptos pelo mundo. O humorista Tirulipa será o apresentador. Na parte musical, Wesley Safadão comanda o show.

O humorista piauiense, de 27 anos, treina boxe há cerca de seis anos. Ao lado de todo o staff, além do técnico Lucas Mineiro, ex-UFC, ele tem dividido a rotina de treinos com o público. O youtuber tem cerca de 100 milhões de seguidores, somando todas as redes sociais. E ele não pretende parar por aí. Já o baiano Popó, de 46 anos, dono de quatro títulos mundiais na modalidade, vai acompanhado do treinador Ulisses Pereira e está disposto a mostrar que ainda tem muito fôlego para queimar.