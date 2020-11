Ponte sobre o Ribeirão Quilombo será reestruturada

A passagem sobre o Ribeirão Quilombo na altura do Jardim Basilicata – divisa entre Sumaré e Nova Odessa – será reformulada após avaliação da Defesa Civil dos dois municípios. Com mais de 30 anos desde que foi instalada no local, a estrutura metálica que sustenta a ponte encontra-se bastante comprometida pelos efeitos da corrosão, representando risco de acidente para os pedestres que utilizam diariamente o local.

Na tarde dessa quinta-feira (19) teve início a remoção da antiga passagem pelas equipes de Serviços Públicos. A previsão é iniciar as obras de construção da nova ponte sobre o rio nas próximas semanas.

O secretário de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Sumaré, Aparecido Fernandes, disse que a nova estrutura será feita em madeira e contará também com o uso de outros materiais mais resistentes às variações climáticas.

“A construção da nova ponte do Basilicata atende a uma antiga reivindicação dos moradores da região e de pedestres que precisam fazer uso dessa travessia com frequência. Logo todos poderão voltar a utilizar a passagem, com toda a segurança”, disse Aparecido.