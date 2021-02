Ponte dos Cadeados de Paris direto para São Roque

A partir deste mês os casais apaixonados terão a chance de simbolizar o amor eterno na ponte dos cadeados na Quinta do Olivardo, tradicional restaurante da culinária portuguesa localizado na Estrada do Vinho em São Roque. Para eternizar as paixões, basta escrever os nomes dos pombinhos no cadeado, pendurar na ponte e jogar a chave no lago, simbolizando assim que o amor será imortal.

O costume dos cadeados do amor é conhecido no mundo inteiro pelos entusiastas desta simpatia, que procuram os destinos certos para eternizar suas paixões. Desde o início da década de 2000, esse ato tem tomado força em inúmeros países, que recebem milhões de visitantes todos os anos. O destino mais conhecido era encontrado em Paris, na famosa Ponte dos Cadeados, que chegou ao fim em 2019.

Desta vez, quem recebe a prática dos cadeados do amor é a cidade de São Roque. Para quem deseja ter um passeio a dois impecável, após passear pela ponte do amor, a ambientação romântica da vinícola tornará o encontro inesquecível.

As chaves e cadeados estão disponíveis para venda em todos os caixas da Quinta do Olivardo.

Quinta do Olivardo

Estrada do Vinho, km 4, com acesso pelo km 58,5 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270)

Horário: das 10h às 18h – Abre todos os dias

Telefones: (11) 4711-1100 | 4711.1923

Reservas via WhatsApp: 11.9-7088-5401

Site: www.quintadoolivardo.com.br