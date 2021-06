Poltronas do Teatro “Manoel Lyra” substituídas

Símbolo da arte regional, o Teatro Municipal “Manoel Lyra” de Santa Bárbara d’Oeste começou a receber ações de manutenção nesta semana. As 584 poltronas da sala de espetáculos estão sendo substituídas. O carpete do espaço também será trocado nas próximas semanas. Desde de sua inauguração, há 25 anos, apenas intervenções pontuais internas haviam sido realizadas.

As ações são executadas considerando as restrições impostas pela pandemia para que seus fechamentos impactem de maneira sútil e rápida na programação de apresentações e, no futuro, vislumbrando a normalidade, para que o público e seus locatários possam contar com espaços altamente qualificados.

Como parte do planejamento, o piso do palco do Teatro foi substituído em fevereiro desde ano por assoalho com sistema de amortecimento. Além disso, o espaço recebeu novo forro lambril e higienização completa das paredes internas.

“Iniciamos uma etapa importante e nunca realizada no Teatro Manoel Lyra. A requalificação interna do equipamento é um grande passo na manutenção da sala de espetáculos para que ela se adapte aos modelos atuais e mais qualificados de conforto e estética, uma grande inovação que será desfrutada pelos espectadores, identidade traçada pelo prefeito Rafael Piovezan”, enfatizou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Outros espaços que receberam manutenção em 2021

O Museu da Imigração foi modernizado neste ano com uma série de melhorias em investimento de mais de R$ 160 mil, em recursos próprios e do edital de Modernização de Museus – Prêmios do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Já o Centro Cultural “Edgard Tricânico d’Elboux”, no Roberto Romano, teve seu telhado totalmente substituído por telhas sanduíche. Além desses, o pátio da Usina Santa Bárbara teve o fechamento do seu entorno e instalação portões para acesso e saída de emergência, que garantirão máximo controle na realização de futuros eventos. Por fim, as melhorias se estenderam ao CEU das Artes, onde equipes substituíram a grade de proteção que cerca a quadra coberta.