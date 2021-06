Polo do projeto Guri tem 39 vagas em Nova Odessa

Estão abertas as inscrições de crianças e adolescentes com idades de 6 a 12 anos interessados nas 39 vagas em diversos cursos gratuitos de musicalização oferecidos no Polo Nova Odessa do Projeto Guri. O polo local oferece vagas nos cursos de contrabaixo, coral infantil, iniciação musical, viola, violino e violoncelo.

A inscrição de novos alunos no Projeto Guri, considerado o maior programa sociocultural brasileiro e mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, pode ser feita até o dia 21 de junho, de maneira online.

Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio de música nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos. Os cursos gratuitos de música são oferecidos no contraturno escolar para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos (dependendo do curso).

O Polo Nova Odessa fica na Rua Sumaré, nº 278, no Jardim Eneides, e funciona às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3466-2296. A iniciativa tem apoio da concessionária CCR AutoBAn e da Prefeitura da cidade.

Para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o link no site do Projeto Guri e preencher o formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador, etc). As matrículas são realizadas por ordem de cadastro. O link é o http://wae.projetoguri.org.br:8080/waeweb/servlet/hnwvcndrwdg?1,2021,2,1.

As informações solicitadas no formulário incluem: dados do aluno ou da aluna: nome completo, data de nascimento, número do RG ou certidão de nascimento, cor da pele, sexo, e-mail, telefone e endereço; dados do responsável: nome completo, grau de parentesco e e-mail; escolha do polo de ensino, por município; escolha do curso, conforme as opções de dias e horários disponíveis no polo; segunda opção de curso (para quem escolheu um instrumento ou iniciação musical, há também a opção do curso de coral); indicar se o candidato ou candidata possui síndrome ou transtorno, e se está em medida socioeducativa ou medida protetiva; renda familiar e quantidade de pessoas que moram na residência.

Após preenchimento, o adulto responsável deve clicar em “enviar”, para que seja gerado o número de protocolo referente ao processo.

Matrícula

O preenchimento e envio do formulário de inscrição não garante a matrícula. Essa dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e a ordem de inscrição. Caso haja a vaga, o candidato receberá da coordenação do polo, posteriormente, um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o Guri deverá anexar os documentos solicitados e preencher o questionário social.

Caso não haja vaga no momento, o cadastro entrará, automaticamente, na lista de espera. Lembrando que as matrículas são realizadas por ordem de inscrição. Os formulários continuarão valendo para o período e vagas remanescentes que estará em vigor entre os dias 02 e 20 de agosto de 2021. Os endereços dos polos estão no site www.projetoguri.org.br.

Em razão dos impactos da pandemia de Covid-19, as aulas no Projeto Guri seguirão de modo remoto. O retorno presencial, quando houver, deverá ocorrer de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado e a autorização prévia de cada uma das cidades. As famílias receberão as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando à saúde e o bem-estar dos “guris”, familiares, empregados, empregadas e comunidade.