Políticos prestigiam inauguração do Pizza Company em Santa Bárbara

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, prestigiou na noite desta terça-feira (25) a inauguração do Pizza Company, novo estabelecimento gastronômico do Município. Instalado na esquina das ruas Santa Bárbara e João Lino, ao lado do Museu da Imigração e do Centro de Memórias | Casa do Artesão, o Pizza Company apresenta amplo cardápio, espaço com capacidade de 160 lugares, playground para as crianças e gera empregos aos barbarenses.

Recepcionado pelos proprietários do estabelecimento, Romeu Ardito Chaves e Marco Antônio Chaves, Rafael esteve acompanhado do vice-prefeito Felipe Sanches, do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Cruz, e do prefeito de Santa Bárbara d’Oeste nos mandatos de 2013-2016 e 2017-2020, Denis Andia. O presidente da Câmara de Americana, vereador Thiago Martins (PV), também esteve presente.

“Um dos estabelecimentos gastronômicos mais conhecidos da região, a vinda do Pizza Company a Santa Bárbara consolida um fato: somos a Capital Gastronômica de toda a região! Graças a um trabalho de transformação, alcançando bons índices na Saúde, na Educação, na Segurança Pública, no Abastecimento e Saneamento, a nossa cidade se oferece como um ponto estratégico aos empreendedores que querem abrir ou ampliar os seus negócios. De forma rápida e objetiva, aqui em Santa Bárbara não há burocracia a quem quer empreender. Há apoio! Inclusive, o apoio e rapidez nos processos foi algo ressaltado no evento de inauguração pelos proprietários e por todos os profissionais que trabalharam para que o Pizza Company Santa Bárbara se tornasse realidade, em uma das esquinas mais charmosas da nossa cidade. Vale a pena conferir!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.