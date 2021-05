Políticos apostam em outdoors para parabenizar Nova Odessa

No próximo dia 24, Nova Odessa completa 116 anos de fundação. A Prefeitura tem feito algumas ações em comemoração, mesmo de modo virtual por conta da pandemia de Covid-19. E alguns políticos locais e regionais aproveitam a oportunidade para ‘aparecer’ na foto junto à população, por meio de outdoor fixados em pontos estratégicos.

O vereador e presidente da Câmara novaodessense, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé (PSDB), e o deputado estadual por Sumaré, Dirceu Dalben (PL), são dois políticos com material visual exposto na cidade, em locais de grande visibilidade para veículos que cruzam as principais avenidas e rodovias do município.

Ambos trazem mensagem de parabéns, fotos dos políticos e de pontos da cidade. Pelé foi eleito presidente da Câmara e está em alta junto ao que restou do grupo do PSDB, após a perda da eleição do sucessor de Bill Vieira de Souza, o médico José Lourenço Jorge Alvarenga (Dr. Lourenço). Já Dalben, dizem, quer entrar mais forte em Nova Odessa com vistas para o ano que vem.

Programação

A programação de aniversário do município teve início com a exposição Fotográfica “Nova Odessa: 116 Anos de História”. O saguão do Paço Municipal recebe, durante todo o mês, uma exposição de fotos raras de várias partes da cidade, que traçam o caminho histórico percorrido até aqui pela população local.

Houve a criação do “Site Oficial dos 116 anos”, no qual consta um breve histórico de vários pontos da cidade, como locais turísticos, atrações culturais, históricas e de lazer, bem como a própria história de Nova Odessa. A página traz uma lista gastronômica de vários restaurantes, pizzarias e lanchonetes do município, como forma de incentivo.

Também foram retomadas as Feiras de Artesanato na Praça Central. Na semana do aniversário, a tradicional Banda Sinfônica Municipal se apresenta em ‘lives’ (apresentações ao vivo) no Teatro e no Paço Municipal. E ainda o “Odessão Festival”, um evento solidário realizado no formato de ‘lives’ nos três últimos sábados do mês, com o apoio da Prefeitura.