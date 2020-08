Policiais salvam bebê de 4 dias engasgado em Americana

A equipe da polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma criança engasgada. Chegando no local, o agentes se depararam com a mãe da criança bastante nervosa com um recém-nascido de apenas 4 dias engasgado nos braços. A criança não apresentava movimentos e estava sem respiração aparente.

O bebê – já com a pele roxeada – foi posto em decúbito ventral e os policiais realizaram a manobra de Heimlich e em alguns segundos a criança voltou a respirar e se movimentar.

De acordo com a família, o bebê teria engasgado enquanto era amamentado momento em que começou a espumar pela boca e logo em seguida cuspido sangue e parado de respirar. Um unidade de resgate foi acionada para que acompanhasse a mãe e o bebê ao hospital para dar continuidade ao atendimento médico.