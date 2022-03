Policiais Civis frustram sequestro no Graal de Santa Bárbara

Policiais Civis frustraram um sequestro na tarde desta segunda-feira, no posto Graal da Rodovia Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste.

Os agentes estavam almoçando no referido posto quando um funcionário teria alertado sobre um possível sequestro em andamento no local. Em determinado momento, a própria vítima, de 40 anos, percebeu a presença dos policiais e agarrou o sequestrador pelo pescoço, momento em que os agentes conseguiram deter o bandido.

A vítima informou à polícia que foi sequestrada na cidade de Uberaba (MG) por dois homens quando chegava em seu local de trabalho e que o destino seria a cidade de São Paulo, local do cativeiro.

A parada no Graal de Santa Bárbara teria sido realizada para que o bandido pudesse realizar saques no caixa eletrônico. O segundo sequestrador teria ficado no estacionamento e fugido. Ele não foi localizado, mas já foi localizado.