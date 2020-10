Polícia resgata mais de 160 filhotes de aves silvestres em Campinas

A Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), resgatou 166 filhotes de aves silvestres que eram transportados de forma ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, em um carro. A ação aconteceu na tarde deste domingo (18), em Campinas.

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um veículo na rodovia Adalberto Panzan, ocupado por dois homens, de 36 e 59 anos. Após buscas dentro do automóvel, foram localizados engradados de madeira contendo 165 filhotes de papagaios e um de arara vermelha em situação caracterizada como maus tratos, transporte ilegal e tráfico de animais silvestres.

Foi solicitado o apoio de policiais militares ambientais para resgate das aves e a dupla levada à 2ª Delegacia Seccional da cidade, onde o caso foi registrado. Questionados, ambos informaram buscar os filhotes no Estado do Mato Grosso do Sul para comercializá-los em São Paulo. Eles responderão em liberdade pelo crime ambiental de matar espécimes da fauna silvestre.

Os pássaros foram entregues à Associação Mata Ciliar de Jundiaí, aos cuidados de uma médica veterinária.