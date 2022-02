Polícia prende suspeito de participar da execução de Russo

Policiais da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba prenderam no fim da manhã desta segunda-feira (21), em Nova Odessa, um homem suspeito de ser um dos autores do assassinato do secretário de Governo da cidade, Marco Russo Barion. Russo foi executado em uma emboscada na manhã do dia 6 de dezembro quando saía de casa.

Russo foi presidente do PT de Americana, estava no PSD junto com o prefeito Leitinho Schooder desde o começo do mandato.

Informações preliminares da delegacia especializada indicam que o homem seria o autor dos disparos que atingiram o secretário na região da cabeça. O suspeito está sendo levado para a sede do Deic em Piracicaba, onde prestará depoimento.