Polícia Militar salva bebê de apenas um mês engasgado

Equipe da polícia militar foi acionada para atendimento de ocorrência de um bebê com apenas um mês de vida engasgado no bairro São Domingos. No local, os familiares estavam em desespero, dizendo que o bebê encontrava-se engasgado e sem respiração.

Prontamente a equipe, ao verificar que o bebê encontrava-se com a cor roxeada e desfalecido, deram início a manobra de Heimlich. O bebê expeliu um líquido branco pela boca e chorando em seguida, voltando a respirar e restabelecer seus sinais vitais.

De imediato, a mãe e o bebê foram socorridos até o Hospital Municipal de Americana, onde o bebê permaneceu em observação.