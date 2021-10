Polícia Militar e Gama realizam “Operação Paz Integrada”

Policiais Militares do 19ºBPM/I, juntamente com integrantes da Guarda Municipal de Americana, realizaram neste sábado (23), uma operação para garantir o direito de ir e vir do cidadão e impedir a perturbação do sossego público, denominada “Operação Paz Integrada”.

A ação integrada contou com Equipes da 1ª Cia PM, Força Tática e ROCAM, do 19ºBPM/I, e também com a Guarda Municipal, incluindo ROMU (Rondas Ostensivas Municipais).

Além de pontos previamente planejados através de encontros de pancadões marcados por via de redes sociais, foram realizadas ações preventivas em outros pontos, com histórico de solicitação por parte da população.