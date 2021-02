Polícia Militar autorizada a abordar pessoas circulando após às 23h

Tem início nesta sexta-feira o decreto do governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB) que restringe a circulação de pessoas das 23h às 5h, todos os dias.

Com a nova ação – mais uma tentativa de reduzir os números de internação e óbitos causados pelo coronavírus – as pessoas que estiverem circulando nas ruas após às 23h podem ser abordadas pela polícia militar.

Veja a nota oficial da PM em relação ao novo decreto:

Os Policiais Militares do 19º BPM/I, prestarão apoio às vigilâncias sanitárias, que são os responsáveis por fiscalizarem as regras do PlanoSP. Ainda assim, serão realizadas fiscalizações relacionadas ao “Toque de Restrição”, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, em toda área que compreende o 19º BPM/I, conforme planejamento por meio das ferramentas de inteligência e determinações da Secretaria da Segurança Pública, buscando identificar e orientar os cidadãos que por ventura estiverem circulando, das 23h00 às 05h00 da manhã e também, àqueles que realizarem aglomerações em qualquer horário.

Em caso de emergência, acione o Policial Militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190 ou denuncie através do telefone 0800.771.3541 (ligação gratuita). Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo!