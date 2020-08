Polícia faz ação em hotéis para combater tráfico

As Polícias Civil e Militar de Americana realizaram, nesta quarta-feira (19), a operação integrada denominada “Corta Barato”, com intuito de fiscalizar estabelecimentos comerciais de hospedagem, hotéis, pousadas e pensões do município. A fiscalização visa combater crimes como tráfico de drogas, prostituição infantil e localização de procurados pela justiça.

De acordo com a PM, ao todo foram sete estabelecimentos fiscalizados, 149 pessoas abordadas e vistoriados 10 veículos. Foram confeccionadas cinco notificações para a Prefeitura de Americana sobre irregularidades constatadas em alvarás de funcionamento.

Nenhuma pessoa foi detida nessa primeira operação. Outras fiscalizações serão realizadas nos mesmos moldes, segundo a assessoria de comunicação do 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana.