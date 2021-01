Polícia fecha evento com 400 pessoas em Americana

A Polícia Militar fechou um evento na noite deste sábado com aproximadamente 400 pessoas. O local, Royal Garden, fica no bairro Werner Plass e vinha realizando festas lotadas mesmo com a proibição determinada na Fase Amarela do Plano São Paulo – em que o município se encontra.

A PM estava em patrulhamento quando percebeu a movimentação na Rua do Soldador. No local, além da lotação, nas fotos tiradas pela polícia, é possível ver as pessoas sem máscaras e em pé (proibição). O consumo de bebida alcoólica também está proibido após às 20h na Fase Amarela.

Após o encerramento da festa, o responsável vai responder por descumprimento do decreto e o caso encaminhado à Polícia Civil e Prefeitura de Americana.

Fotos Polícia Militar