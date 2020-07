Polícia ‘detona’ laboratório clandestino de anabolizantes

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) fecharam, nesta sexta-feira, um laboratório clandestino de anabolizantes em Americana. O imóvel que fabricava o material ficava no Jardim Boer.

A descoberta começou com uma denúncia anônima de venda ilegal de medicamentos averiguada pela Guarda Municipal. Ao chegarem no local, os guardas confirmaram a denúncia e uma mulher de 30 anos foi abordada. Além de anabolizantes, os agentes também encontraram abortivos. Todo o material foi apresentado na DIG.

Na apresentação do caso, a polícia civil conseguiu identificar onde ficava o imóvel que funcionava o ‘laboratório’. No local, pertencente a um rapaz de 26 anos, a polícia se deparou com a produção do material ilegal. Havia aproximadamente 15 mil unidades de medicamentos falsificados, como comprimidos e ampolas injetáveis.

Além do medicamento, a polícia também encontrou mudas de Canabis Sativa, usada na fabricação da droga conhecida como “skank” ou “supermaconha”. A polícia apreender inúmeros materiais como chips, celulares, seringas, agulhas, termômetros, entre outros.

O rapaz dono do imóvel afirmou que está ‘na atividade há 4 anos e que faturava cerca de R$30 mil por mês. Ele foi detido e autuado. Outras pessoas que também participavam do esquema também já foram identificadas.

Com informações Policial Padrão