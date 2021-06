Após 20 dias de buscas, Lázaro acaba morto pela Polícia de Goiás; veja vídeo

Lázaro Barbosa foi morto em Goiás após 20 dias de buscas. Ele era procurado desde 9 de junho por uma força-tarefa policial. Ele era suspeito de ser o autor de uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal. Condenado por outros crimes, como assassinatos e estupros, Lázaro, de 32 anos, já havia fugido da prisão três vezes. Segundo a Polícia Civil de Goiás, Lázaro foi baleado em troca de tiros com policiais e morreu.

A megaoperação, com mais de 270 policiais envolvidos, acabou com o criminoso baleado em Águas Lindas, que fica na região do entorno do Distrito Federal/Brasília. O anúncio foi feito pelo governador de Goiás Ronaldo Caiado, que escreveu “Vocês são motivo de muito orgulho para a nossa gente! Goiás não é Disneylândia de bandido”.

Foram 200 policiais, cães, helicópteros, drones e equipamentos tecnológicos de ponta sendo utilizados na busca. Forças do DF e de Goiás, com apoio Federal, atuam 24 horas por dia para encontrar Lázaro. O perfil do criminoso traçado pela polícia mostra facilidade de percorrer vegetações fechadas.

Assassinatos em série, violência sexual e tensão por ter um criminoso à solta. Essa foi a realidade de terror vivida por moradores das cidades de Edilândia, Girassol e redondezas, em Goiás, Entorno do Distrito Federal. Lázaro Barbosa tirou o sono da população e mobiliza um esquema de segurança raro. Já denominado como um “serial killer”, o homem é acusado de, pelo menos, cinco homicídios nas últimas semanas.

Vídeo divulgação redes sociais