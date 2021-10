O poder do banho no combate a diabetes

Os casos de diabetes tipo 2 vêm crescendo consideravelmente no Brasil. Nos últimos 10 anos, 60% dos brasileiros desenvolveram a comorbidade que está diretamente ligada aos hábitos de vida e à harmonia corporal. Trata-se de uma doença silenciosa que, a longo prazo, pode causar uma série de complicações e até levar a óbito.

A diabetes tipo 2 tem início quando o organismo cria resistência à insulina produzida pelo pâncreas, forçando o órgão a produzir uma quantidade maior do hormônio, sobrecarregando-o, o que causa a falha das células responsáveis pela produção da insulina. “Para evitar essa sobrecarga, levar uma vida mais saudável com a prática de exercícios físicos e alimentação balanceada é fundamental. E um bom banho em uma banheira de hidromassagem pode contribuir muito no tratamento e na prevenção dessa doença”, destaca Rodrigo Borges, CEO da Riolax.

Ele cita por exemplo um estudo apresentado pelo médico Hisayuki Katsuyama durante a reunião anual de 2020 da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), que mostra que pacientes com diabetes tipo 2 submetidos a banhos mornos em banheiras de hidromassagem e spas por 30 minutos por dia, durante seis dias na semana, tiveram o nível de açúcar no sangue reduzido em até 13% e puderam reduzir a dose de insulina aplicada em 18%, isso com apenas 3 semanas após o início da pesquisa. “O banho frequente na banheira e spas teve impacto positivo na taxa de glicemia dos pacientes. Isso ocorre porque a estimulação térmica proporcionada pela temperatura da água e pelos jatos da banheira ajuda a melhorar a sensibilidade do organismo à insulina, além de aumentar o gasto de energia”.

A pesquisa desvendou também que outros sintomas provenientes da diabetes tipo 2, como hipertensão e má circulação do sangue, obtiveram resultados satisfatórios com a terapia do banho. “Além de ajudar no controle da taxa glicêmica, banhar-se regularmente em uma banheira de hidromassagem ou spa ajuda no controle da pressão arterial e melhora a circulação sanguínea, evitando complicações maiores como falta de oxigenação dos órgãos, infartos e AVCs”, lembra Rodrigo.

De acordo com o CEO da Riolax, este tratamento complementar serve não só para combater os sintomas da diabetes tipo 2, mas também para prevenir que a doença se manifeste. Conforme dados de uma outra pesquisa feita pelas Universidades Nottingham Trent e Loughborough (Reino Unido), permanecer imerso em água com a temperatura de 39ºC queima cerca de 140 calorias, o que ajuda a combater o principal fator de risco para o aparecimento da diabetes tipo 2, a obesidade. “O banho de banheira e spas age no sistema linfático e estimula a drenagem de líquido do corpo. Além disso, a temperatura da água incita o corpo a aumentar o metabolismo e, consequentemente, queimar caloria”.

Especialista neste segmento, a Riolax possui uma enorme variedade de banheiras de hidromassagens, ofurôs e spas, com vários tamanhos e modelos, ideais para cuidar da saúde enquanto toma um belo banho relaxante. “Manter uma alimentação balanceada, praticar atividades físicas regularmente e ficar imerso em água bem morninha em um de nossos produtos é garantia de uma vida saudável e sem diabetes tipo 2”.