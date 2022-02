Podcast brasileiro movimenta mais de R$ 20 milhões

Em uma febre de podcasts, o Brasil se destaca com nomes importantes no meio digital. Porém, o Podpah, com 4,82 milhões de inscritos e a apresentação dos digitais influencers Mítico e Igão, conseguiu, em pouco tempo, se tornar referência no ramo.

Com um programa descontraído e informal, o Podpah detém o recorde de audiência simultânea em podcasts no Brasil. Além de temas de entretenimento, o podcast também navega por assuntos como política e sociedade. O recente episódio, com uma entrevista do ex-presidente Lula, alcançou mais de 312 mil pessoas ao mesmo tempo. Em pouco mais de um ano, o podcast já atingiu a marca de 1 bilhão de visualizações, o que demonstra cada vez mais a força desse novo meio de comunicação dentro do universo digital.

Para Victor Assis, diretor executivo do Podpah, o segredo para tanto sucesso está na conexão com o público. “Nós nos conectamos com o nosso público em todos os aspectos do programa, desde a comunicação até as marcas que nos relacionamos, que são as marcas que sabemos que eles gostam de consumir. O público está sempre em primeiro lugar”, pontua.

De acordo com ele, o Podpah contou, desde os primórdios, com uma estratégia em marca e posicionamento pensada nos mínimos detalhes. “Sabemos qual a nossa missão desde o dia da criação do projeto, sabemos o público que queremos atingir e quais os pilares de conteúdos e de negócios que temos para crescer”, afirma.

Tanto cuidado resultou em um sucesso não só em audiência, mas financeiro também. Afinal, o Podpah já movimentou mais de R$ 20 milhões de reais em campanhas com grandes nomes como Habib’s, Brahma e Ifood. Em 2022, há um planejamento para expandir a marca em 60%. “O Podpah vai diversificar a distribuição de conteúdo e o próprio tipo de conteúdo. Além de estar presente nos maiores eventos do ano”, explica o diretor executivo.

Sobre Victor Assis

Victor Assis tem vasta experiência em marketing e branding de grandes empresas como Bradesco e Adidas.Além disso, esteve envolvido nos projetos que circundaram os principais lançamentos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014. No esporte, o especialista já foi gestor de Branding do Palmeiras e, atualmente, é diretor executivo e sócio do podcast de maior sucesso nacional: o ‘Podpah’, além de ser empresário do youtuber e influenciador digital Júlio Cocielo. Quanto à formação, Assis passou pelos moldes da Universidade Anhembi Morumbi, pelo curso de gestão de equipe da St. Martin University of the Arts de Londres e do curso de branding da ESPM.