Poço artesiano do Alvorada fechado para manutenção

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) informa que o poço artesiano, localizado na Rua Netuno – Emei Cunhataí, no bairro Jardim Alvorada, foi fechado nesta segunda-feira (3) para manutenção.

O local vai passar por uma avaliação técnica especializada, pois ocorreu uma paralisação do sistema, após oscilações bruscas da corrente de energia elétrica. Segundo a autarquia, as causas podem ser diversas, por isso, a necessidade de uma análise para posterior manutenção.

Por enquanto não existe previsão para a conclusão dos trabalhos, ficando inviável a utilização do poço neste período.

Americana possui outros 18 poços artesianos em operação. Os endereços de todos estão disponíveis no site do DAE, no link: daeamericana.com.br/pocos-artesianos