Pocah, Projota e Thais no paredão do BBB

Pocah, Projota e Thais estão no sétimo paredão triplo que terá um dos participantes eliminados do Big Brother Brasil nesta terça-feira (16). Para votar no BBB 21 é preciso fazer uma conta Globo na qual o cadastro é simples e gratuito, ou fazer com uma conta do Facebook ou do Google.

Se for seu primeiro cadastro, você receberá um e-mail para confirmação e ativação da sua Conta Globo. A partir daí poderá votar durante toda a temporada do reality show.

Audiência do BBB 21 está em alta

Segundo dados fornecidos pela TV Globo, o Big Brother Brasil 2021 já superou a média de audiência no acumulado das oito edições anteriores em São Paulo, com 28 pontos e a maior média de participação semanal da atual temporada. No Rio de Janeiro, as três primeiras semanas superaram a média de audiência e participação das cinco edições anteriores: média de 29 pontos.