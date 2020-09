Pó e maconha na ação da Gama no Mirandola

Ação da Guarda Municipal de Americana terminou com apreensão de drogas- pó e maconha- no final da tarde desta segunda-feira no jardim Mirandola. A ação foi às 17h50 na esquina das ruas Madri e Verona. Ali trabalharam as equipes de Romu Canil Subinspetor Charles, Gcms Cordeiro, Azanha e K9 Draco.