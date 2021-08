Pneu estoura e acidente deixa 4 feridos na Bandeirantes

Após policialpadrao. Um grave acidente que aconteceu após o estouro de um pneu deixou quatro feridos na noite desta terça-feira (10) na Rodovia dos Bandeirantes, entre Santa Bárbara D`Oeste e Limeira. Um veículo de carga Hyundai HR seguia no sentido interior quando na altura do quilômetro 137, o pneu traseiro direito estourou, o condutor perdeu o controle da direção e rodou na pista parando no canteiro central, os dois ocupantes não se feriram e a carga de peças de ferro ficou espalhada no gramado.

O condutor de uma caminhonete Mitsubishi L200 que seguia logo atrás e presenciou o acidente e parou para ajudar o condutor, no veículo estavam quatro pessoas entre elas uma criança, durante o socorro ao primeiro acidente, o condutor de um Jeep Renegade que vinha em seguida não conseguiu desviar e colidiu violentamente contra a traseira da caminhonete.

Com o impacto, três pessoas que estavam na caminhonete ficaram feridas, o motorista da SUV ficou preso nas ferragens, equipes do corpo de bombeiros de Americana, Santa Bárbara D`Oeste, Piracicaba e Limeira além de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Limeira e da CCR AutoBan foram mobilizados para o resgate das vítimas, que durou cerca de 40 minutos.

Três pessoas da mesma família ficaram feridas, duas em estado grave e uma criança que sofreu ferimentos leves, já o motorista que do Jeep também sofreu ferimentos graves, todos foram encaminhados para hospitais de Limeira e Americana, a pista chegou a ficar parcialmente interditada para os trabalhos de resgate, limpeza e retirada dos veículos do local.

O caso foi registrado no plantão policial de Limeira e os veículos liberados, ainda não informações sobre o estado de saúde e identidade das vítimas.