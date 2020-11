PMs salvam bebê engasgado no São Domingos

Policiais Militares salvaram um bebê de 50 dias de vida que havia se engasgado em sua casa, na rua 13 de maio, bairro São Domingos em Americana. O atendimento foi feito este domingo. Com a viatura, a Cabo Crepaldi e soldado Henrique que estavam próximos ao local, foram até a residência. Ao chegarem, encontraram o Murilo de apenas 50 dias de vida, desfalecido e sem respiração.

Com a chegada do apoio das equipes de Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) dos cabos Mendonça, Osvaldo e soldado Wesley, assim como a viatura da tenente Carolina Oliveira e soldado Félix, a criança foi colocada na viatura junto de sua mãe, seguindo para o Hospital Municipal de Americana.

Durante o trajeto, o cabo Mendonça , com experiência profissional de 26 anos, foi na viatura realizando a manobra de Heimlich, a fim de desengasgar a criança. Ele obteve sucesso com a manobra, fazendo com que Murilo voltasse a respirar e conseguisse chegar com vida até os cuidados dos médicos, que já haviam sido avisados do caso pelos agentes que ligaram no hospital.

A equipe pediátrica já estava pronta para receber o bebê, que ficou em observação e fará exames preventivos, acompanhado de seus pais. A mãe de Murilo, Fabiana Cezaretti, agradeceu aos policiais pela rapidez no atendimento e pela vida de seu filho.

