PMNO inicia troca de camisetas da caminhada

Esta é “a semana” do “Outubro Rosa” em Nova Odessa! Esta terça-feira (19/10), por exemplo, é o “Dia D” preparado pela Secretaria Municipal de Saúde, com duas palestras sobre os cuidados com a saúde da mulher e a prevenção aos canceres de mama e de colo de útero. De manhã, acontece uma “roda de conversar” no Clube da Melhor Idade, e à tarde, um webinário com transmissão pelo Facebook da Prefeitura. Também nesta terça-feira, o Fundo Social de Solidariedade inicia a troca de dois quilos de alimentos não perecíveis por uma das camisetas personalizadas da Caminhada Outubro Rosa 2021, que acontece no próximo sábado (23/10) de manhã, com organização da voluntária Silvana Marinho.

RODA DE CONVERSA

As palestras desta terça-feira promovidas pela Saúde acontecem de manhã e à tarde exatamente no Dia Internacional da Luta Contra o Câncer de Mama. Pela manhã, será promovida uma “Roda de Conversa Sobre a Prevenção do Câncer de Mama e de Colo do Útero na Melhor Idade”, a partir das 9hs, no Clube da Melhor Idade, para frequentadoras do Clube e também as mulheres do Grupo AMAVI (Amigas da Mama, Amigas da Vida).

Este público foi escolhido porque a população de maior risco para câncer de mama são as mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos. O objetivo é conscientizar para os exames de rastreamento da doença, o autocuidado, bem como empoderar as participantes sobre o assunto para serem multiplicadoras nas suas comunidades.

PALESTRA ONLINE

A programação do “Dia D” da Secretaria de Saúde segue às 17h com uma palestra com profissionais de vários segmentos no Auditório do Paço Municipal, com transmissão pela página da Prefeitura no Facebook, com o tema “Saúde da Mulher e Prevenção do Câncer”.

A tarde vai contar com apresentações de médicos especialistas, enfermeiros, um profissional de Práticas Integrativas em Saúde e uma coach em Desenvolvimento Humano, além de depoimentos e projetos em desenvolvimento na cidade e região sobre o tema.

Também será apresentado o trabalho desenvolvido atualmente na Rede Municipal, incluindo o Projeto Linha Rosa, que agiliza o fluxo de atendimento de pacientes de câncer de mama e outros, e a caminhada do “Outubro Rosa” marcada para o dia 23/10.

A transmissão do webinário vai acontecer na página www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/. Dúvidas podem ser respondidas pelo WhatsApp (19) 99281-8982, com a Rosana, ou (19) 99405-9129, com Sueli.

CAMISETAS DA CAMINHADA

E deste dia 19 até o dia 22/10, os interessados poderão trocar 2 kg de alimentos não perecíveis pela camiseta personalizada da Caminhada do “Outubro Rosa”, que acontece neste sábado, dia 23/10, a partir das 9h da manhã, com concentração em frente ao Paço Municipal, na Avenida João Pessoa.

Os alimentos serão revertidos em prol de famílias carentes de Nova Odessa atendidas pela Promoção Social. A troca será realizada na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro (no Clube da Melhor Idade), sempre das 7h30 às 15h30.

OUTUBRO ROSA 2021

Programação do

Webinário do Dia Mundial da Prevenção do Câncer de Mama

19/10/21, a partir das 17h, em www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa/

PROGRAMAÇÃO

17h00 – Abertura: boas-vindas de Sheila Moraes (secretária da Saúde)

17h15 –1ª Palestra “Câncer de Mama e Colo do Útero”, com Gizeli Sgrott (coordenadora médica da Ginecologia e Obstetrícia)

17h45 – Apresentação do Projeto Linha Rosa, com a enfermeira Maria Edenia

18h00 – 2ª Palestra “Mulher: Sua Saúde em Primeiro Lugar”, com Carmem Rodrigues (coach, psicanalista e terapeuta sistêmica, diretora executiva da Canguru DH)

18h30 – André Roberto Barros (coordenador da Atenção Básica)

18h40 – Depoimento de Izabel Marin Petelincar de Sordi (representante do Grupo AMAVI)

18h55 – Depoimento de Patricia Tôco (profissional de Educação Física – Projeto Rosas d’Água)

19h10 – Rosana Melo (coordenadora da Maternidade Municipal)

19h20 – Silvana Marinho (organizadora da Caminhada Outubro Rosa 2021)

19h30 – 3ª Palestra “Como as Práticas Integrativas Podem Contribuir para a Promoção da Saúde da Mulher”, com Viviane Moraes (especialista em Práticas Integrativas e Complementares na Saúde e Bem-Estar)