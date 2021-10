PMNO faz parceria com nutrição da FAM

Desde agosto deste ano, a equipe do Setor de Merenda Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa vem promovendo, em parceria com o curso de Nutrição da FAM (Faculdade de Americana), um trabalho de capacitação das equipes de “merendeiras” das creches, pré-escolas e escolas, avaliação de aceitação do cardápio e avaliação antropométrica dos alunos da Rede Municipal de Ensino, com excelentes resultados até agora.

As estagiárias de Nutrição estão sob a supervisão da nutricionista responsável técnica da Rede Municipal, Juliana Pissaia Savitsky, da coordenadora do curso Glennys Mabel Caballero Córdoba e da supervisora de estágio Joseane Almeida Nobre. Neste semestre, o estágio é realizado pelas alunas de Nutrição Cibele de Paula Caruzo, Camila Turchi, Alessandra de Almeida, Bianca Antoniassi Moreno e Joyce Fogari Amorim.

“Tem sido um trabalho maravilhoso. Nas escolas, esta equipe realiza oficinas culinárias, testes de aceitabilidade e avaliações nutricionais e antropométricas – para aferir peso e altura dos nossos aluninhos. Ao identificar qualquer desvio de padrão, as famílias dessas crianças são imediatamente comunicadas e a criança é encaminhada para a nutricionista da Rede Municipal de Saúde”, explicou a diretora de Ensino Infantil da Secretaria, Luciana Negrisson

“Nas oficinas culinárias, estamos testando novas preparações que serão inseridas no cardápio de 2022, entre elas preparações como bolos totalmente sem açúcar, à base de água – que a princípio a gente pode achar que não é atrativo, mas que é extremamente saboroso”, exemplificou a nutricionista da Rede.

Além disso, todas as merendeiras e equipes da limpeza de todas as unidades escolares mantidas pela Prefeitura também estão passando pelo segundo ciclo de formação continuada deste ano, para garantir o “retorno seguro” da Merenda Escolar com a volta as aulas presenciais, desde agosto.

MEDIDAS

Já a avaliação antropométrica é promovida por enquanto em apenas seis unidades da Rede Municipal. Segundo a nutricionista, “devido ao período de pandemia, pudemos notar que houve um aumento significativo de obesidade infantil nos grupos avaliados até agora”.

“Com o retorno das aulas, ficamos extremamente preocupados com o aumento do sobrepeso em nossos alunos. Por isso, iniciamos em seis unidades, além dos trabalhos de educação nutricional, também a avaliação antropométrica, na qual aferimos pressão arterial, peso, altura e circunferências abdominal nas crianças acima de 2 anos, e medidas cefálica e braquial nos menores de dois anos”, acrescentou Juliana Pissaia.

LÚDICO

Já as ações de educação nutricional nesta retomada das aulas presenciais incluem trabalhos lúdicos com os alunos e também atividades voltadas aos pais, professores e merendeiras, “pois precisamos mobilizar e sensibilizar a todos para que nosso trabalho tenha melhores resultados”.

Mesmo durante o período de restrições da pandemia, lembra a profissional, o Setor de Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa não ficou “parado”. “Nosso trabalho nunca parou. A gente promovia oficinas culinárias, trabalhos de educação nutricional e fazia chegar informações aos pais pelos grupos de WhatsApp das escolas. Foi uma novidade que deu muito certo, porque, apesar de as crianças estarem em casa, a gente estava aqui na Merenda desenvolvendo atividades para elas. Isso foi incrível”, apontou a nutricionista da Rede.

No final deste mês de outubro, um novo grupo de estagiários de Nutrição da FAM deve dar início a um novo ciclo do programa, atendendo a pelo menos mais 10 escolas municipais. “Infelizmente, neste ano não vamos conseguir ‘passar’ por todas as unidades da Rede Municipal, mas normalmente durante o ano letivo temos contato com todas as unidades escolares e alunos. Para 2022, tenho certeza que tudo será diferente e teremos novidades”, completou Juliana Pissaia.