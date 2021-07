PM rodoviária faz campanha no Dia do Motociclista

Com o objetivo de orientar os condutores de motocicletas sobre direção segura de motocicletas em rodovias, CCR AutoBAn e Polícia Militar Rodoviária realizam nesta terça-feira, 27 de julho – Dia do Motociclista – ação de conscientização.

Durante a campanha, que acontece das 8 às 16h na praça de pedágio de Nova Odessa, no km 118 da pista norte – sentido interior- da Via Anhanguera (SP-330), colaboradores da concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes e da Polícia Militar Rodoviária entregarão folhetos sobre a importância da adoção do comportamento seguro, da necessidade de respeito às normas de trânsito, da utilização dos equipamentos de proteção individual e da manutenção correta da motocicleta.

Segundo o coordenador de tráfego da CCR AutoBAn, João Moacir da Silva, a condução de motocicletas em rodovias exige do motociclista atenção e cuidado redobrados. Fatores como velocidade maior em relação ao ambiente urbano e o tráfego de veículos pesados, como caminhões e carretas, requerem que o motociclista adote o comportamento seguro, de maneira a permitir que o condutor de motocicletas antecipe eventuais situações de risco e, assim, possa evitar acidentes. Entre as medidas, destaca o coordenador, estão o respeito à velocidade da via e o posicionamento da motocicleta nas faixas de rolamento. “O motociclista deve evitar trafegar pelo corredor. Este tipo de prática dificulta que veículos maiores, como caminhões e carretas, possam enxergar a motocicleta, o que aumenta o risco de acidentes”, explica. “Se o motociclista sofrer uma queda – além dos ferimentos decorrentes dela – poderá ser atropelado por outros veículos. Por isso, sempre reforçamos a orientação do ver e ser visto, que no caso daqueles que utilizam motocicletas, é de fundamental importância”, completa.

