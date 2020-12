PM inaugura nova sede do 19o BPMI

Foi apresentada esta terça-feira a nova sede do 19° Batalhão Polícia Militar do Interior no estado de São Paulo em Americana.

A cerimônia de entrega da nova sede do 19° BPM/I foi realizada virtualmente seguindo todos os protocolos do Covid-19.

A solenidade contou apenas com a presença de autoridades militares.

O comandante da BPM/I coronel PM Willians de Cerqueira Leite Martins e o comandante do 19° BPM/I tenente coronel PM Luiz Horácio Raposo Borges de Moraes e todos, estão orgulhosos dessa conquista.

Veja a publicação do Batalhão nas redes sociais:

A data de hoje é marcada pela continuidade dos trabalhos do 19º BPM/I, nesta nova sede, na cidade de Americana/SP. Em 2019, ano em que a Unidade foi agraciada com o Prêmio Polícia Militar da Qualidade, único Batalhão de policiamento do Estado a obter o grau ouro, foi dado início ao processo licitatório para efetivar a construção deste prédio. Sigamos em frente valorosos Policiais Militares que compõem a tropa do 19º BPM/I, uma Unidade responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo das cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, buscando por meio de planejamento e emprego das ferramentas de gestão disponíveis, prestar um serviço de excelência à sociedade. Assim, após vinte anos de luta, com as bênçãos de Deus, esperamos continuar levando a verdadeira percepção de segurança e bem estar aos cidadãos de nossa importante região.