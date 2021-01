Estava foragido. Denúncia de tribunal do crime entregou

Agentes da PM (Polícia Militar) encontraram um foragido da Justiça após a denúncia da existência de tribunal do crime- local para julgamento e execução de comparsas- em Americana. O local ficaria no bairro Monte Carlo, região da Praia dos Namorados. O rapaz foragido da Justiça foi pego no local e apresentado na delegacia.

A equipe foi informada que haveria um possível “tribunal do crime” na rua Acre, Monte Carlo. O time do patrulhamento de Ações Especiais de Polícia de Americana juntamente com as demais equipes do 1° Pelotão chegou no local e já visualizou vários homens. Um deles, em especial, ao perceber a presença policial, tentou fugir pulando um muro no local, porém sem êxito. Ele foi contido no meio da tentativa,. De forma muito agressiva entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de defesa pessoal para realizar a quebra da resistência oferecida por ele, bem como a contenção e imobilização.

Após a abordagem foi realizada busca pessoal, nada de ilícito fora encontrado com H.M.R. de 22 anos, porém ao ser questionado sobre aquela atitude o mesmo veio a informar que pertence a uma Facção Criminosa e estaria evadido da justiça desde 05/01/2021, pelo cometimento do ART.157 § 2°, I, II, V do Código Penal e Art 33 “caput” do SISNAD, quando saiu de saída de temporaria não retornando mais.

Sendo o indivíduo conduzido ao Plantão Policial onde foi formalizada a sua captura, permanecendo recolhido à disposição da justiça.