PM derruba desmanche em Americana

A Polícia Militar (PM) localizou um desmanche de carros no jardim America, em Americana depois que a equipe recebeu uma denúncia de que no cruzamento das ruas Luiz Fornaziero e Domingos Bregantim homens trabalhavam desmontando veículos. A ação foi na tarde do domingo (17). No local, foi encontrado um ônibus WV/Apache, produto de furto no dia 5 de outubro em Piracicaba. Já no quintal da residência ao lado, estavam os bancos, para-brisa, vidros e demais peças do referido veículo.

Na garagem, havia uma camionete F4000 que na pesquisa constou como sendo uma camionete F350, não condizendo com o veículo ali estacionado. Foi constatado indícios de que o veículo seria produto de ilícito, pois o motor foi pintado recentemente e também estava sem números de identificação.

A equipe entrou no local por um portão lateral, que estava encostado próximo da porta no lado de fora. Logo avistaram um cilindro de oxigênio grande de 50.2 litros e no cômodo da frente foi encontrado um maçarico. Além disso, no quarto, embaixo do colchão, haviam placas de ônibus, sem queixas.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde os objetos foram apresentados. Ninguém foi preso.