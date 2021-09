PM da enquadro no tráfico na Rodoviária

A Polícia Militar e o canil da Guarda Municipal de Americana – Gama agiram na rodoviária na manhã desta quinta-feira. A ação foi principalmente para coibir a entrada de drogas no município. Dessa vez, a atividade aconteceu no Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana. Os animais farejaram malas e mochilas, tanto dentro dos veículos, quanto nos bagageiros.

Nessa primeira ação, não foram encontradas drogas durante as buscas. Durante a atividade foram revistados ônibus de diferentes itinerários, com origem fora do estado, como Foz de Iguaçu, Ponta Porã, Cuiabá, Campo Grande e Paraná. A ideia das duas instituições é manter uma rotina de ações, como a de hoje, semanalmente, em dias e horários alternados.

O trabalho iniciado logo pela manhã (5h00), resultou na fiscalização de 5 ônibus e 90 pessoas foram submetidas a busca pessoal. Tais operações fazem parte do pacote de ações integradas entre as instituições, iniciado em Julho deste ano.