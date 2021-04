PLT volta a atender com novas vagas em Nova Odessa

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa volta a atender presencialmente nesta quinta-feira, dia 15, das 13h às 16h. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, a retomada do atendimento presencial se deve por conta da mudança de fase do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Nova Odessa, assim como as demais cidades do Estado de São Paulo, saiu da fase emergencial para a fase vermelha, o que possibilita a abertura parcial do atendimento público. O PLT é responsável pela emissão de documentos, como o RG (Registro Geral) e a Carteira de Trabalho. É o órgão também responsável por dar entrada ao Seguro Desemprego dos trabalhadores de Nova Odessa.

Vagas

O Posto do Trabalho de Nova Odessa anunciou que está recebendo currículos via e-mail, nesta quinta-feira, dia 15, para a seleção de profissionais de níveis Fundamental e Médio. Há vagas na área de analista de logística, balconista, pedreiro, entre outros postos de trabalho. Confira as vagas:

Analista de Logística – Masculino, com experiência na função.

Balconista/Ajudante de Açougue – Com experiência na função.

Operador Logístico PCD – Vaga destinada somente a profissionais com deficiência (PcD). Salário: R$ 1.722,60. Benefícios: ônibus fretado, refeição no local, assistência médica e odontológica, seguro de vida, convênio farmácia, Previdência Social, entre outros. Disponibilidade total de horário: as vagas são para o 2º turno (13h33 as 22h). Ambos sexos e com experiência em rotinas operacionais e informática.

Pedreiro – de 25 a 50 anos, com experiência na função comprovada, alfabetizado. Segunda a sexta-feira das 16h01 à 1h20. Salário: R$ 7,88 p/h, vale transporte, vale alimentação (cesta básica), convênio farmácia e convênio médico.

Pesador de Corantes e Auxiliares – Com experiência comprovada na função.

Os interessados com a devida experiência exigida no perfil devem enviar currículos para [email protected], com a especificação da vaga interessada no título do e-mail. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.