PLT Nova Odessa tem novas vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos via e-mail para a seleção de profissionais nas funções de ajudante de serviços, inspetor de qualidade e mecânico industrial, entre outras.

Os interessados devem ter a experiência exigida no perfil da vaga e enviar currículo apenas nesta quinta-feira (17/06) para a caixa postal eletrônica [email protected], com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente, nos dias úteis, das 8h30às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.

Confira as oportunidades:

AJUDANTE DE SERVIÇOS – Masculino, para carregar e descarregar vidros grandes e pequenos junto ao motorista, de 25 a 45 anos, serviços internos e externos.

EMPACOTADOR PCD (PORTADOR DE DEFICIÊNCIAS) – Atendimento ao cliente, embalar mercadorias, prestar suporte às operadoras de caixa quanto a confirmação de preços e produtos, organizar os carrinhos e cestinhas na loja e estacionamento, organização e limpeza do local de trabalho. Escolaridade: Ensino Fundamental completo. Horário: das 14h às 22h20. Salário: R$ 1.108,66. Benefícios: Vale-transporte, convênio médico e odontológico.

ESTÁGIO PCP – Efetuar os lançamentos de produção na planilha Excel, para controle da eficiência de fábrica; garantir que os estoques de rótulos estejam organizados dentro da fábrica; emitir as Ordens de Produção de acordo com o Programa de Produção liberado. Requisitos: necessário estar cursando superior na área de PCP, Logística ou Engenharia de Produção, para parceria de estágio com instituição de ensino. Habilidade com Excel. Trabalhar em equipe. (Cursando Superior, penúltimo ano em: Logística, Administração ou Engenharia da Produção. Se cursando Técnico, a partir do segundo semestre). Residir preferencialmente na cidade de Nova Odessa.

INSPETOR DE QUALIDADE – Segundo grau completo, experiência anterior em controle ou inspeção da qualidade, ou experiência em linha de produção, com cursos nas áreas da Qualidade, Ferramentas da Qualidade, Metrologia, Controle de Medidas.

MECÂNICO INDUSTRIAL – Com experiência, para trabalhar na área têxtil.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR – Com experiência na função.

OPERADOR DE MÁQUINA ROTATIVA DE ESTAMPAR QUADRO – Com experiência na função.

REPOSITOR – Ensino Fundamental completo, para trabalhar das 14h às 22h.

TECELÃO – Com experiência na função.