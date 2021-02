PLT de Nova Odessa divulga novas vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos para a seleção de profissionais de níveis Fundamental, e Médio. Há vagas nas áreas de eletricista, mecânica, operador de máquinas, jovem aprendiz, entre outros. Confira abaixo as vagas:

DESENHISTA MECÂNICO – Curso técnico em mecânica ou equivalente, experiência avançada em Solid Works, noções em processo fabril e elétrica. Participação em todos os projetos mecânicos e elétricos de luminárias, elaborar desenhos de conjuntos dos produtos, cadastrar e gerir estruturas no sistema ERP, Elaborar fluxo de processos dos produtos, dar apoio técnico ao setor fabril.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – Com experiência comprovada na função.

JOVEM APRENDIZ – Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira das 7h às 11h. Salário: R$ 5,00 (hora) + vale transporte; Área de atuação: Administrativa; Requisitos: ter entre 18-22 anos, estar cursando o ensino médio ou ter concluído e não ter ingressado na faculdade. Interessados enviar currículo com a sigla: 03434091

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO ESTAMPARIA – Masculino, com experiência na função. Residir em Nova Odessa e região.

OPERADOR DE JET – masculino, com experiência na função.

OPERADOR DE MANUFATURA I – Trabalhar em linhas de montagem de ferramentas elétricas; – Necessário formação Técnica nas áreas de Mecânica, Elétrica, Eletrônica, ou Mecatrônica; Experiência em pequenos reparos na linha de produção e dispositivos; Conhecimento em ferramentas de qualidade;

TÉCNICO QUÍMICO – Masculino, para atuar na área de Controle de Qualidade. Auxiliar nas atividades do setor. Acompanhar processos de fabricação e produtos finais, para que estejam de acordo com as especificações padronizadas. Realizar check-list de processos e aprovação de produto final. Pesagem de materiais para conferência de receitas e programações de produção. Necessário ter CRQ ativo. Formação na área de Química/Qualidade. Necessário experiência na área operacional químico (Produção). Diferencial ter noção da área da Qualidade. Ser proativo e facilidade de trabalhar em equipe. Disponibilidade para turno (Segunda a Sábado). Residir preferencialmente na cidade de Nova Odessa. Adicional de Periculosidade de 30%, Convênio Médico, Convênio Odontológico, Convênio com Farmácia, Vale alimentação, refeição no local + PLR.

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL ESTÁ RECRUTANDO – AZULEJISTA

Os interessados devem enviar currículos para [email protected] ou entregar pessoalmente no posto, que fica na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.