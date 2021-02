PLT de Nova Odessa divulga novas vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, anunciou que está recebendo currículos, na quarta-feira (10/02) para a seleção de profissionais de níveis Fundamental, e Médio. Há vagas na área comercial, de design gráfico, editor de vídeo, desenhista mecânico, portaria, lava jato, entre outros. Confira abaixo as vagas:

DESENHISTA MECÂNICO – curso técnico em mecânica ou equivalente, experiência avançada em Solid Works, noções em processo fabril e elétrica. Participação em todos os projetos mecânicos e elétricos de luminárias, elaborar desenhos de conjuntos dos produtos, cadastrar e gerir estruturas no sistema ERP. Elaborar fluxo de processos dos produtos, dar apoio técnico ao setor fabril.

COMERCIAL: Ser proativo, trabalhar em equipe, estar disposto a obter novos conhecimentos, atendimento direto ao consumidor final. Vestir a camisa da empresa.

DESIGN GRÁFICO – Conhecimentos avançados e/ou formação em Design. Conhecimento avançados em Illustrator, Indesign e Photoshop. Enviar Currículo com portfólio. Afazeres: é necessário o conhecimento em Illustrator para desenvolvimento design de produtos e criação de peças publicitárias seja em Instagram, thumbnails. Diversos formatos digitais e impressão.

No dia a dia também custara a fazer catálogos ou revista, o conhecimento em InDesign é primordial. Será necessário entendimento em arte final pois no dia a dia trabalhamos com impressões de diversas embalagens de produtos. É necessário ter sensibilidade para área de cosméticos.

EDITOR DE VÍDEO – Requisitos: Total domínio de Adobe Première e conhecimentos avançados em After Effects, gosto pela área de cosméticos e capacidade para trabalhar em equipe. Afazeres: edição e possível manipulação de vídeo, criação de pequenas animações com suporte em fotografia ou mesmo criadas do zero. Organização dos conteúdos audiovisuais produzidos pela equipe e preparação para publicação em vários formatos para várias plataformas diferentes.

LAVA JATO TRUCK – 03 vagas. Área e especialização profissional. Ter Ensino Médio completo e ter experiência com lavagem de automóveis pesados. Nível hierárquico: lavador de Caminhões. Local de trabalho: Nova Odessa. Jornada de trabalho: 8h às 18h (segunda a sexta-feira). Atuará com lavagem secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento dos mesmos. Benefícios: vale alimentação.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO ESTAMPARIA – Masculino, com experiência na função. Residir em Nova Odessa e região.

OPERADOR DE JET – Masculino, com experiência na função.

OPERADOR DE MANUFATURA I – Trabalhar em linhas de montagem de ferramentas elétricas. Necessário formação Técnica nas áreas de Mecânica, Elétrica, Eletrônica, ou Mecatrônica. Experiência em pequenos reparos na linha de produção e dispositivos. Conhecimento em ferramentas de qualidade.

PORTARIA – Feminino, para trabalho em condomínio diurno, com experiência.

VENDEDOR – Masculino, ensino médio e se possuir CNH A/B será um diferencial.

ESCOLA CONTRATA – Inspetor Escolar (com experiência) e Estagiário em Comunicação.

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL ESTÁ RECRUTANDO – Azulejista.

EMPRESA TEXTIL DE NOVA ODESSA ESTÁ RECRUTANDO: Tecelão/Engrupador, Liçatriz/Revisora.

Os interessados devem enviar, apenas na quarta-feira (10/02) currículos para [email protected] ou entregar pessoalmente no posto, que fica na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.